Clippers ilk kez evinde kaybetti

Doğu Konferansında 2. sıraya yükselen Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 38 sayı, 16 ribaunt ve 9 asistle galibiyette başrolü oynarken, George Hill 24, Eric Bledsoe 20, Kyle Korver 14 sayı, Brook Lopez ise 11 sayı ve 12 ribauntla oynadı. Milli oyuncu Ersan İlyasova ise sonradan girerek yaklaşık 14 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı, 5 ribaunt ve 1 blokla tamamladı.

Bu sezon sahasında ilk kez kaybeden Clippers’ta Montrezl Harrell 34 sayı ve 13 ribaunt, Lou Williams 34 sayı ve 11 asist, Patrick Beverley ise 20 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı.

NBA’de yarın 4 maç oynanacak.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Washington Wizards: 121-106

Detroit Pistons-New York Knicks: 122-102

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 124-120

Houston Rockets-Golden State Warriors: 129-112

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 93-113

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 137-121

Dallas Mavericks-Orlando Magic: 107-106

Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 106-104

Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks 124-129

AA