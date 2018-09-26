Cliff Diving’de sezon sona erdi

Adriyatik Denizi kıyısındaki Polignano a Mare Kasabası’nda yaklaşık 70 bin kişinin takip ettiği adrenalin dolu yarışı zirvede bitiren erkeklerde İngiliz Gary Hunt, kadınlarda da Avustralyalı Rhiannan Iffland sezonu da şampiyon olarak tamamladı. Hunt, toplamda 7'nci şampiyonluğuna ulaşırken Iffland ise üst üste üçüncü kez kazanarak yarış tarihine damga vurdu.

Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving’de heyecan sona erdi. İtalya’nın güneyinde yer alan doğa harikası Polignano a Mare Kasabası’nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 70 bin kişinin karadan, denizden takip ettiği yarışı kazanan erkeklerde Gary Hunt, kadınlarda da Rhiannan Iffland sezonu şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonluğu 60 puan farkla elde eden 34 yaşındaki İngiliz Gary Hunt, toplamda 7'nci kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Erkeklerde ikinci ABD’li Steven LoBue, üçüncü de son şampiyon Meksikalı Jonathan Paredes oldu.

Kadınlarda ise Avustralyalı Iffland, 70 puan farkla sezonu şampiyon olarak tamamladı. Üst üste üçüncü kez kazanan Iffland, Red Bull Cliff Diving tarihine damga vurdu. Kadınlarda ikinci Meksikalı Adriana Jimenez, üçüncü ise Kanadalı Lysanne Richard oldu.

Hunt: "Kazandığım en özel şampiyonluktu"

Hunt, "Şu an çok farklı hissediyorum. Kendime bu anın hayalini kurmayı yasaklamıştım. Geçen sene olanlardan sonra kendime sakin olup her şeyi sırasında yaşamam gerektiğini söyledim ve artık anı yaşamaktan çok ama çok mutluyum. Bu sezon, bana bu sporu ne kadar çok sevdiğimi hatırlattı. Kazandığım en özel şampiyonluktu" açıklamasını yaptı.

Iffland ise "Dilim tutulmuş durumdayım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Hala şampiyon olduğuma inanamıyorum. Burada inanılmaz bir atmosfer vardı ve kalabalık enerjimin yükselmesini sağladı" ifadesini kullandı.

İHA