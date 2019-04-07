Clichy: Çok çalıştım ve bugün karşılığını aldım

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Medipol Başakşehir evinde Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Mossoro ve 69'uncu dakikada Visca kaydetti. Medipol Başakşehir 61 puanla liderliğini sürdürürken, Atiker Konyaspor 35 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Gael Clichy, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte maç sonu Clichy'nin açıklamaları:

"Sakatlıklar da futbolcun bir parçası. Doktor ilk sakatlandığımda 7-8 hafta demişti ama ben 4,5-5 haftada geri geldim. Çok çalıştım ve bugün karşılığını aldım."

"Hepimizin hedefi şampiyonluk. Ben yokken Fedor Kudryashov'un oynadığında maç kaybetmedik ve iyi sonuçlar aldık."