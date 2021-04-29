Cleveland'ta Cedi Osman'dan Orlando'ya 19 sayı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'e 109-104 mağlup oldu. Karşılaşmada 32 dakika sahada kalan Cedi Osman'ın 19 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Cleveland Cavaliers'ın sahasında Orlando Magic'e mağlup olduğu maçta 32 dakika sahada kalan Cedi Osman, 19 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist üretti.
Ayrıca Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, 10 asist ile "double-double" yaptı. Magic'te Gary Harris 19, Chuma Okeke ve Cole Anthony on sekizer sayı ile oynadı.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 104-109
Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 127-83
New York Knicks-Chicago Bulls: 113-94
Boston Celtics-Charlotte Hornets: 120-111
Washington Wizards-Los Angeles Lakers: 116-107
Miami Heat-San Antonio Spurs: 116-111
Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 109-130
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 114-112
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 109-101
Sacramento Kings-Utah Jazz: 105-154