NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Cleveland Cavaliers'ın sahasında Orlando Magic'e mağlup olduğu maçta 32 dakika sahada kalan Cedi Osman, 19 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist üretti.

Ayrıca Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, 10 asist ile "double-double" yaptı. Magic'te Gary Harris 19, Chuma Okeke ve Cole Anthony on sekizer sayı ile oynadı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 104-109

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 127-83

New York Knicks-Chicago Bulls: 113-94

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 120-111

Washington Wizards-Los Angeles Lakers: 116-107

Miami Heat-San Antonio Spurs: 116-111

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 109-130

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 114-112

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 109-101

Sacramento Kings-Utah Jazz: 105-154