NBA ’de normal sezona, 7 maçla devam edildi. Los Angeles Lakers, Staples Center’da konuk ettiği Cleveland Cavaliers’ı 113-101 yenerek sezonun 3. galibiyetine ulaştı.

Lakers’ta LeBron James 26 sayı, 8 asist ve 3 top çalma, Russell Westbrook 19 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Anthony Davis 15 sayı ve 9 ribaunt, kenardan gelen Carmelo Anthony ise 24 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 3’te eşitlenen Cavaliers’ta çaylak Evan Mobley 23 sayı ve 6 ribaunt, Darius Garland 18 sayı ve 11 asist, Ricky Rubio 18 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve 3 top çalma, Lauri Markkanen 17 sayıyla oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise antrenör tercihiyle maçta forma giymedi.

Miami Heat’in, konuk ettiği Charlotte Hornets’ı 114-99 mağlup ettiği mücadelede ise ev sahibi ekipte Ömer Faruk Yurtseven, süre alamadı.

Gecenin sonuçları:

Toronto Raptors-Orlando Magic: 110-109

Miami Heat-Charlotte Hornets: 114-99

Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 105-98

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 109-113

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 106-75

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 111-92

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 113-101