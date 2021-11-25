NBA 'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Phoenix Suns, milli oyuncumuz Cedi Osman'ın skorer performansına rağmen Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 120-115 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Phoenix Suns'ın galibiyet serisi 14 maça çıktı.

Bu sezon 15. kez kazanan Batı Konferansı ikincisi Suns'ta Devin Booker 35 sayı, DeAndre Ayton 16 sayı, 9 ribauntla oynadı. Chris Paul 17 sayı ve 12 asistle, JaVale McGee ise 13 sayı ve 12 ribauntla "double double" yaptı.

Üst üste 5. yenilgisini alan Cavaliers'ta oyuna sonradan girerek 28 dakika sahada kalan Cedi Osman, 23 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla takımının en skorer oyuncularından birisi oldu. Jarrett Allen 25 sayı ve 11 ribaunt, Darius Garland 19 sayı ve 7 asist, Ricky Rubio 15 sayı, Lauri Markkanen 14 sayı ve 11 ribaunt, Kevin Love 14 sayı ve 8 ribaunt üretti.

Gecenin sonuçları

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 115-120

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 116-124 (uzatmada)

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 99-106

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 104-123

Houston Rockets-Chicago Bulls: 118-113

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 113-126

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 114-93

Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 113-101

New Orleans Pelicans-Washington Wizards: 127-102

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 104-110

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 106-124

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 116-96

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 125-121