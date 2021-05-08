NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman, 110-90 kaybettikleri Dallas Mavericks karşılaşmasında 22 sayı attı.
NBA’e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın 5. sırasındaki Mavericks, play-off umudu kalmayan Cavaliers’ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.
Ev sahibi Mavericks’te Luka Doncic 24 sayı, 8 ribaunt, Tim Hardaway 20 sayı ve Josh Richardson 18 sayı, 5 ribauntla oynadı.
Cavaliers cephesinde Collin Sexton 27 sayı, Cedi Osman da 22 sayı, 7 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı.
Gecenin sonuçları:
Philadelphia 76ers -New Orleans Pelicans: 109-107
Chicago Bulls-Boston Celtics: 121-99
Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 141-133
Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 121-112
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 122-112
Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 110-90
Utah Jazz-Denver Nuggets: 127-120
Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 104-113
Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 106-101
Phoenix Suns-New York Knicks: 128-105