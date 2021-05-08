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Cleveland'da Cedi Osman'dan Dallas'a karşı 22 sayı

NBA'de Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks'e 110-90 mağlup olurken Cleveland'da milli oyuncumuz Cedi Osman, 22 sayıyla öne çıktı.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 11:50 Son Güncelleme:
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Cleveland'da Cedi Osman'dan Dallas'a karşı 22 sayı

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman, 110-90 kaybettikleri Dallas Mavericks karşılaşmasında 22 sayı attı.

NBA’e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın 5. sırasındaki Mavericks, play-off umudu kalmayan Cavaliers’ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Mavericks’te Luka Doncic 24 sayı, 8 ribaunt, Tim Hardaway 20 sayı ve Josh Richardson 18 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Cavaliers cephesinde Collin Sexton 27 sayı, Cedi Osman da 22 sayı, 7 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı.

Gecenin sonuçları:

Philadelphia 76ers -New Orleans Pelicans: 109-107

Chicago Bulls-Boston Celtics: 121-99

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 141-133

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 121-112

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 122-112

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 110-90

Utah Jazz-Denver Nuggets: 127-120

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 104-113

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 106-101

Phoenix Suns-New York Knicks: 128-105

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