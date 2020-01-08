Cleveland Cavaliers üst üste 5. yenilgisini aldı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Detroit Pistons’a 115-113 yenildi. NBA’e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin baştan sona çekişme içinde geçen mücadelesini 2 sayı farkla kazanan Detroit Pistons sezonun 14. galibiyetine ulaştı.

Pistons’ta Andre Drummond 23 sayı ve 20 ribauntla "double-double" yaparken, Derrick Rose 24, Tony Snell 18, Sekou Doumbouya 15 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Üst üste 5’inci, toplamda 27’nci mağlubiyetini alan Cavaliers’ta Kevin Love 30 sayı ve 9 ribaunt, Collin Sexton 20 sayı, mücadeleye ilk 5’te başlayarak 36 dakikada sahada kalan Cedi Osman ise 17 sayı, 2 asist, birer ribaunt ve top çalmayla oynadı.

ANKARA (AA)