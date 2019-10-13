Clement Lenglet, Türk taraftarlardan çekinmiyor!

EURO 2020 elemelerinde A Milli Takım'ın yarın akşam Fransa ile Stade de France'ta oynayacağı maçta tribünleri en az 30 bin Türk seyircinin doldurması bekleniyor. Horozlar'ın 24 yaşındaki stoperi Clement Lenglet, dev maç öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak çarpıcı bir yorumda bulundu.

Stadyumdaki atmosferden çekinmediklerini vurgulayan Barcelona'nın yıldız ismi, "Şayet 30 bin Türk maça gelecekse 50 bin de Fransız olacaktır, öyle değil mi? Zaten bunun için özel bir hazırlık yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Her şeyi sahaya çıktığımızda yaşayacağız. En önemli nokta, kendi performansımıza odaklanmak, Hedefimiz, iyi bir maç çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler