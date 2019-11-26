Clement: Kolay olmayacak

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Galatasaray deplasmanında kendilerini çok zorlu bir mücadele beklediğini söyledi.

26 Kasım 2019, Salı 06:01
- A +
Clement: Kolay olmayacak

İstanbul’daki atmosferle başa çıkmanın, dünyadaki hiçbir takım için kolay olmayacağını belirten Belçikalı çalıştırıcı, “Şampiyonlar Ligi’nde hiçbir maça kesin zafer gözüyle bakamazsınız. Çok ağır iki favorinin bulunduğu zorlu bir gruptayız. Kendi adımıza şanssız maçlar çıkardık. İşler istediğimiz gibi gitse belki de gruptaki konumumuz daha farklı olabilirdi. Ama buraya umutlu geldik. En azından Avrupa’da kalmak için bir şansımız var ve bunu sonuna kadar kullanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...