Clement: Kolay olmayacak

İstanbul’daki atmosferle başa çıkmanın, dünyadaki hiçbir takım için kolay olmayacağını belirten Belçikalı çalıştırıcı, “Şampiyonlar Ligi’nde hiçbir maça kesin zafer gözüyle bakamazsınız. Çok ağır iki favorinin bulunduğu zorlu bir gruptayız. Kendi adımıza şanssız maçlar çıkardık. İşler istediğimiz gibi gitse belki de gruptaki konumumuz daha farklı olabilirdi. Ama buraya umutlu geldik. En azından Avrupa’da kalmak için bir şansımız var ve bunu sonuna kadar kullanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.