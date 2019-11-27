Clement: Çok önemli puan

Club Brugge’un hocası Philippe Clement, “Zor bir maç olacaktı, çünkü Galatasaray’a büyük saygı duyuyoruz. En kötü senorya, erken bir gol yemekti ve bu da başımıza geldi. Sonrasında da bizi zorlamaya devam ettiler. Ancak ikinci yarıda rakibi çok zorladık ve fiziksel olarak da onlardan daha iyi durumdaydık. Bu sayede pozisyon bulmayı başardık. Gruptaki durumumuz açısından çok önemli bir puan elde ettik. Tüm oyuncularım yüreklerini ortaya koydu, son ana kadar savaştılar ve pes etmediler. 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Son maçta Galatasaray, PSG karşısında kazanamazsa, Avrupa Ligi’ne gideceğiz” diye konuştu.