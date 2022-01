Claudio Taffarel: Liverpool çok büyük bir kulüp

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da kaleci antrenörlüğü görevini yürüten Galatasaray 'ın efsane file bekçisi Claudio Taffarel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Liverpool'un internet sitesine açıklamalarda bulunan 55 yaşındaki antrenör, yeni takımındaki mutluluğunu dile getirerek, "Buraya geldiğimizde bunun benim ve kariyerim için çok iyi olacağını biliyordum. Ama şimdi buradayım, düşündüğümden daha iyi hissediyorum, burası çok güzel. Çok büyük bir kulüp ve tüm tarihi inanılmaz. Gerçekten çok iyi. Belki çok büyük bir kulüp olduğu için küçük şeylerle, küçük ayrıntılarla ilgilenmezler diye düşünmüştüm ama yanılmışım! Her şeyle ilgileniyorlar: sizi evinizde rahat ettirmek, bir şeye ihtiyacınız olup olmadığını sormak... Yani bu çok, çok iyi. Her zaman ve her durumda size yardımcı olabilecek insanlara sahipler. Bu sizi rahat hissettiriyor." dedi.

"Çok iyi İngilizce konuşamıyorum"

Çok iyi İngilizce konuşamadığından bahseden Taffarel, "Çok iyi İngilizce konuşamıyorum ama kulüpteki insanlar ve ayrıca kulüp dışındaki insanlar da beni çok destekliyorlar: sokakta, süpermarkette... İnsanlar çok kibarlar ve yardım etmek istiyorlar." sözlerini söyledi.

"Alisson'ı yıllardır tanırım"

Liverpool'un yanı sıra Brezilya Milli Takımı'ndaki görevine de devam eden Taffarel açıklamalarında, takımın yıldız kalecisi Allison'a da değinerek, "Alisson'u yıllardır tanırım; Internacional ile aynı kulüpte başladık ve onu çocukluğundan beri tanıyorum! Brezilyalılar olarak biz, her zaman birlikte sosyalleşmeyi severiz, bu yüzden burada Brezilyalı kardeşlerimizin olması bizim için oldukça iyi." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de de bu durum aynıydı"

İngiltere'deki yaşamının Türkiye'deki ile benzer olduğunu kaydeden tecrübeli antrenör, "İnsanlarla tanışmak ve sosyalleşmek, aynı zamanda İngilizcemi geliştirmeme de yardımcı oluyor ve ülke hakkında bir şeyler öğrenebileceğimiz anlamına geliyor. Bu bizim için çok ama çok güzel. İtalya'da ve Türkiye'de yaşadığımızda da bu durum aynıydı; Her zaman yaşadığınız yerdeki insanları tanımanın önemli olduğunu düşündük çünkü onlar gibi yaşıyorsunuz." dedi.

"O sırada Galatasaray'daydım"

Galatasaray'da görev yaptığı dönemde Allison ile birlikte çalışmayı aklında bulundurduğunu ancak başka bir kulübe gitmeyi düşünmediğini de belirten Taffarel, "Alisson ile kulüp düzeyinde de çalışabileceğimi hep aklımda bulundurdum ama o sırada Galatasaray'da işim vardı ve milli takımda çalışıyordum, bu yüzden başka bir kulüpte görev almayı düşünmedim." sözlerini sarf etti.