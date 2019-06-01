Galatasaray ve Brezilya Milli Takımı'nın kaleci antrenörü Claudio Taffarel, Copa America 2019 öncesinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Efsanevi eldiven, genç file bekçilerinin oynamaya ihtiyaç duyduğunun altını çizerken transfer piyasasıyla ilgili de yorumlarda bulundu. İşte 53 yaşındaki eski kalecinin açıklamalarından satır başları:

"Bir kaleci oynamaya ihtiyaç duyar ve kalecinin ayaklarına olan hakimiyeti genellikle daha belirleyicidir. Bugün antrenörler, takımlarının topla oynamasını ve topun dışarı gönderilmemesini istiyor. Eğer bir takım kendinden emin ve dengeliyse kaleci vuruşları belirleyici oluyor. Biz antrenörler de bunun üzerinde çalışıyoruz. Çünkü topu ayakla oynamanın önemini biliyoruz.

Lucas Perri, bu sezon Sao Pualo'dan İngiltere'ye transfer oldu. Kendilerini iyi hazırlamış genç kaleciler önemli bir pazar var. Brezilya'daki takımlar, kalelerini tecrübeli eldivenlere emanet etmeyi tercih ediyorlar ve gençler de bu yüzden şans bulamıyor. Ben gençler için de bir alan yaratılmasını isterim ama yaratılmıyorsa da burada bir pazar var demektir ve bu da önemlidir.

Brezilya'da hâlâ kalecilere çok az pas atıldığını görüyorum. Ancak kaleci için en önemli unsur, her duruma hazırlıklı olmaktır. Mesela Ederson, ayaklarını çok iyi kullanan bir kaleci ve bu, harika bir özellik. Böyle durumlarda kaleciler kendilerini daha çok geliştirme imkanı buluyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler