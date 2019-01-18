Fulham'ın tecrübeli menajeri Claudio Ranieri, Beşiktaş'tan 2 milyon euro karşılığında transfer ettikleri Ryan Babel ile ilgili olarak flaş açıklamalarda bulundu.

Pazar günü Tottenham Hotspur'la Premier Lig'de karşılaşacakları maç öncesinde kameraların karşısına geçen İtalyan teknik adam, 32 yaşındaki Hollandalı hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Babel'in daha önce Liverpool'da forma giydiği için Premier Lig'i çok iyi tanıdığını ve bu nedenle takımlarına katılmasından ötürü mutlu olduğunu ifade eden Ranieri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umarım Ryan, tecrübesi ve gücünü bize taşımayı başarır. O, skor da üretebilen kaliteli bir futbolcu. Bizim de gollere ihtiyacımız var. Olabilecek en kısa sürede takıma uyum sağlamasını diliyorum.

Yarınki maç için konuşacak olursak kendisi henüz %100 hazır değil. Onunla başlayıp başlamayacağıma daha sonra karar vereceğim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler