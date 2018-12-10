İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Claudio Ranieri, Slimani'nin yeniden eski günlerine dönebileceğini ve bunda kendisinin rol alabileceğini düşünüyor.

Leicester'ın Slimani'yi kiralık sözleşmesi bitmeden geri almayacağı belirtilen haberde, Fenerbahçe'nin Cezayirli oyuncuyu göndermeye sıcak bakabileceği ve bu transferde sorun yartmayacağı yazıldı.

Hatırlanacağı üzere Leicester geçen sezon devre arasında Slimani'yi Newcastle United'a kiralamış ancak 30 yaşındaki oyuncu takımında sadece 4 maçta oynayıp sezon sonu Leicester'a geri dönmüştü.

Fenerbahçe'de şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan Slimani, Sporting kariyerinde 111 maçta 57 gol, 15 asistlik performans sergilemiş ve 2016/2017 sezonu başında 30,5 milyon euroya Leicester City'ye transfer olmuştu.

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