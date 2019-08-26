Arjantinli futbol efsanesi Claudio Caniggia'ya eşi Mariana Nannis'ten şok bir suçlama geldi. Telefe adlı televizyon kanalında ünlü sunucu Susana Gimenez'in programına katılan 52 yaşındaki eski model, 1988'den bu yana evli olduğu eski futbolcuyu uyuşturucu kullanmak ve kendisine fiziksel şiddet uygulamakla suçladı. Sarışın güzel, hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladığı Canniggia için şunları söyledi:

"Kendisi, uyuşturucu bağımlısı bir hayat kadınıyla yaşıyor. İkisi de en nihayetinde hapse girecek. Artık ben onun yaşadığı yere gidemem, bunu unutun. Konuyla ilgili olarak avukatlarıma danışacağım. Kendisiyle 33 yıl geçirdim. Beni 2,5 aylık hamileyken arabanın önüne itmişti.





Olayın ertesi günü masaj yaptırırken bacaklarımın kan içinde kaldığını gördüm.Derhal bir havlu ve bir yığın tuvalet kağıdı alıp kanları temizlemeye çalıştım. Hastaneye gittikten sonra Claudio'yu aradığımda bana 'Mağduru oynamayı seven or...ulardansın.' demişti. O, benim bebeğimi öldürdü."

Canniggia ise hakkındaki suçlamaları resmi Instagram hesabından yalanlarken "Mariana'yı derhal bir psikiyatriste götürmek gerekiyor. Zira şu an aklı başında değil. Bunu sadece kendim için değil, çocuklarım ve bu çılgınlıktan mağdur olan tüm kişiler için yapacağım. Böyle olsun istemezdim ama bu, artık benim için bir görev oldum. Kendisi yıllardır akıl dışı şeyler yapıyor. Şu anda yaşanan durumun sebebi de bu." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler