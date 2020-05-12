Kan testi üzerinden sağlıklı bir insan için belirlenmiş kriterler doğrultusunda referans aralığı bulunmaktadır. CK testi konusunda da belli bir referans aralığı bulunmaktadır. Bu değerin düşüklüğü ya da yüksekliğine belli başlı bazı hastalıklara sebep verebilmektedir. Özellikle vücudun elde etmesi gerektiği enerji konusunda önemli bir enzim olarak öne çıkan Kreatin Kinaz konusunda, zamanında tahliller ile tedavi yapılabilmesi için uzman doktor kontrolü altında gerçekleşmelidir.

CK (Kreatin Kinaz) nedir? Kreatin Kinaz yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

CK Kreatin Kinaz yüksekliği veya düşüklüğü belli başlı bazı hastalıklara işaret etmektedir. Yani bu sorunu ayrı ayrı ele almak ve anlatmak gerekir. Bu test için belirlenmiş referans aralığı dışına çıkarak meydana gelmiş durum açısından öncelikle yüksekliği neden olacak hastalıkları ele almak gerekir.

- Kalp krizi,

- Ağır yapılan egzersizler,

- Kas kütlesinin yoğun olması,

- Beyinde görülen belli başlı bazı sorunlar,

- Elektriğe maruz kalmak,

- İnme,

- Kenedy hastalığı,

- Alkol,

Bu gibi nedenler Kreatin Kinaz enziminin daha yüksek noktaya çıkmasına sebep vermektedir. Zira bunlarla mücadele edebilmek için CK üretimi ve salgılama yüksek oranda artış gösterir. Yapılan kan testi üzerinden de sonuç bazı tahlillerinde eklenmesi ile anlaşılır ve yükseklik değeri üzerinden hastalık belli olur.

Kreatin Kinaz enzimi konusunda yapılan CK testi düşüklüğü ise düşünüldüğü gibi ciddi bir hastalığa işaret etmez. Daha çok zayıflayan ya da hareketsiz bir yaşam süren bireylerde meydana gelen sorunlar arasında yer alır. Özellikle hamilelik döneminin ilk zamanlarında Kreatin Kinaz enzimi üretiminde düşme durumu ortaya çıkabilmektedir. Eklem iltihabının neden olduğu bazı kas zayıflaması gibi sorunlar da yine CK değerinin referans aralığı altına inmesi neden olabilir. Alkol kaynaklı olan karaciğer rahatsızlıkları da bazı dönemler bireyler için CK değerinin düşüklüğünü anlatabilir. Ancak genel itibariyle hayati bir risk faktörü taşımayan durum olarak öne çıkmaktadır.

Kreatin Kinaz nasıl düşürülür?

Yapılan hemogram yani kan sayımı ile beraber kan testi eşliğinde, CK değeri ortaya çıkarılır. Bu değer düşüklüğü kadar yükseklik üzerinden baz almak suretiyle meydana gelebilecek olası sorunları işaret eder. Genelde CK değerinin düşüklüğü herhangi bir ciddi hastalık potansiyeli konusunda haber vermez. Ancak yükseklik söz konusu olduğunda belli başlı bazı önemli problemlerden bahsetmek mümkün olur.

Böyle durumlarda yapılması gereken mutlaka erken zamanda uzman bir doktora başvurmaktır. Kan testi ile beraber kan sayımı sağlıklı bir insandaki normal değer aralığına göre CK değerinin ne kadar yükseldiğini gösterir. Buna bağlı olarak ilaç bazı tedavilerin yanı sıra bir takım operasyonel müdahaleler uzman doktorun kararına göre gerçekleştirilir.

Bunların dışında sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı beslenme büyük öneme sahiptir. Gün içerisinde yürüyüş ve koşu ile beraber egzersiz dengeli şekilde yapılmalıdır. Aynı zamanda sigara ve alkolden mümkün olduğu kadar uzak durulması, CK değerinin istenilen referans aralığında kalmasına imkan verir.

Kreatin Kinaz değer aralığı kaç olmalı?

Yapılan kan sayımı ile beraber kan testi üzerinden sağlıklı bir insanda CK değer aralığı, litre başına 10 ile 120 mikrogram seviyesinde ölçülür. Bu seviyenin altında veya üstünde olan değerler için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Özellikle 120 mikrogramın üzerine çıkıldığı zaman ciddi hastalıklardan bahsetmek mümkün olur. Ancak bu değer insandan insana değişkenlik gösterebilmektedir. O yüzden konunun uzmanı olan bir doktor kontrolü altında yapılan kan testi ile beraber, kesin sonuçların anlaşılabileceğini söylemek mümkün.

Aynı zamanda testin ele alındığı cihazlar arasında da farklılık yaşanabilmektedir. O yüzden burada doğru kararı verecek olan kişi uzman doktordur. Ele alınan CK testi ile beraber sonuçlara bağlı olarak ne gibi önlemlerin alınması gerektiği noktasında hasta-doktor konuşması gerçekleşir. Düşüklüğünün aksine özellikle yüksek olduğu zamanlarda erken tedavi büyük öneme sahiptir.