Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10’uncu hafta mücadelesinde Allpower Akü Cizre Belediyespor, evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. İlk seti, Bursa Büyükşehir Belediyesi 21-25’lik skorla aldı. 2’nci sette toparlanan Allpower Akü Cizre Belediyespor 20-25’lik skorla oyuna dengeyi getirdi.

3’üncü sette ise oyun hakimiyetini eline alan Bursa Büyükşehir Belediyespor 16-25’lik skorla 2-1 öne geçti. Oyunun 4’üncü setinde ise 24-24’lük skor ile uzatmaya giden seti 25-27’lik skor ile Cizre Belediyespor aldı. Maçın 5’inci setini ise Allpower Cizre Belediyespor 15-11'lik skor ile alarak maçı 3-2 kazandı.

SALON: Şırnak

HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Topal

CİZRE BELEDİYESPOR: Umut Demir, Osmany Uriarte, Georgi Seganov, Özkan Hayırlı,Emin Gök Serhat Coşkun,(Ivanov Svetoslav, Can Ayvazoğlu, Andaç Kapan)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet Karataş, Grapciano Da Silva Filho Geraldo, Gökhan Gökgöz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Burakhan Tosun, Dimitri Bahov, (Umut Özdemir, Eren Fatih Uğur)

SETLER: 21-25, 20-25, 16-25, 25-27,15-11

SÜRE: 136 dk.(29,32,22, 31,22)

DHA