Cizre Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş maç sonucu: 3-0

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4'üncü hafta karşılaşmasında Allpower Akü Cizre Belediyespor, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş’ı ağırladı. Geride kalan haftalarda galibiyet alamayan Allpower Akü Cizre Belediyespor, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş’ı 25-19, 25-16 ve 25-19’luk setlerle mağlup etti.
HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla
CİZRE BELEDİYESPOR: Divis Lukas, Seganov Gerogi, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı, Umut Demir, Andaç Kapan, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan, Selim Demir, Kapan Andac,Uriarte Osmany
AVŞAR MADEN SUYU AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: İlker Esin, Arash Dosanjh, Resul Gün, Mehmet Almaz, Yiğit Yıldız, Enaboifo Cansın Ogban, Batuhan Karaca, Yusuf Eken, Kaan Ediz Fırıncıoğlu, Emre Tarık Sıphaioğlu, Çağatay Kırzeka, Umut Durur
SETLER: 25-19, 25-16, 25-19
SÜRE: 76 dakika (28,22,26)
DHA