Çizme’de seferberlik

Serie A’da futbolcular ve kulüpler örnek hareketler sergilemeye devam ediyor...Corona virüsün zirve yaptığı Çizme’de, İnter’in golcüsü Romelu Lukaku, salgın nedeniyle yoğun mesai harcayan Milano’daki San Raffaele Hastanesi’ne 100 bin Euro bağışladığını açıkladı. Belçikalı yıldız futbolcu, daha önce de 300 bin maskeyi aynı hastaneye yollamıştı. Ayrıca Milli futbolcularımız Cengiz Ünder ile Mert Çetin’in formasını giydiği Roma Kulübü de bu durum karşısında kayıtsız kalmadı.

Bir günlük gelirlerini bağışladılar

Sarı-Kırmızı ekipten yapılan açıklamada futbolcular ve teknik heyetin toplam 1 günlük gelirleri olan 200 bin Euro’nun bir şehir hastanesine verildiği bildirildi. Öte yandan kulübün açmış olduğu toplam 500 bin Dolar’lık bağış kampanyasında da 460 bin Dolar toplandığı bilgisine ulaşıldı. Roma, daha önce 13 bin maske, 500 ml’lik 120 el dezenfektanı ve 8 yeni yatak ile 3 solunum cihazı yardımı yaptığını bildirmişti.