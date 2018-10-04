Civilization VI için Apple’dan müjdeli haber!

Sıra tabanlı strateji deyince bu türün sevenlerinin belki de baş köşeye koymadan edemediği Civilization serisi her yeni sürümüyle oyuna yenilikler getirdi.

Serinin sadık oyuncuları bazı sürümleri çok beğenmese de toplamda 33 milyon kopyası satılmış bir oyunun başarısından söz etmek daha yerinde bir hareket olacaktır. 6. oyunla birlikte düşman devletlerin hepsine diz çöktürebilir, kültür yatırımlarıyla öne çıkabilir, teknolojinizle dünyaya yön verebilir ya da dini açıdan tüm insanlığı peşinizden sürükleyebilirsiniz. Bu dört kulvardan birinde en iyi olmanız durumunda oyunun galibi olma şansına sahip olabiliyorsunuz.

Civilization VI fiyatında indirim!

Civilization VI oyununun iPhone’lar için sunulmasının şerefine yüzde 60’lık bir indirim bizleri bekliyor. 59.99’dan 23.99 dolara düşen oyun fiyatı oyunseverlere sunulmuş durumda. Üstelik daha önce iPad için oyunu satın almış kullanıcılar, oyunun App Store’daki versiyonunu ücretsiz olarak telefonlarına indirebiliyor.

Oyunun fiyatı diğer mobil oyunlardan biraz fazla gibi gözükse de PC’den mobile uyarlanmış bir oyun yerine, mobil platformlar için yeniden geliştirilmiş bir oyundan bahsettiğimizde oyunun fiyatını sineye çekebilirsiniz. Oyun yapımcıları bilgisayardakine benzer bir deneyimi mobil platform için de vadettiklerini açıkladılar. Strateji oyunlarının mobil platformlardaki yumuşak karnı ekran hakimiyetinin PC’ye oranla düşük olması. Bu konuda da şimdiye kadar çıkan en büyük ekranla bizleri karşılayan iPhone XS Max bu dezavantajı bir nebze olsun azaltıyor.

Oyunu satın almadan önce denemek isteyenler ise ilk 60 sıra(turn) ücretsiz olacak şekilde App Store’dan oyunu indirme şansına sahip durumda. (Shiftdelete)



