Ciro Immobile Serie A rekoruna koşuyor! 35 gol..

Lazio forması giyen İtalyan golcü Ciro Immobile, 2019-2020 sezonuna damga vurdu. Geride kalan 37 haftada takımı adına 35 gol atan Immobile, son hafta Napoli deplasmanında iki gol atarsa Serie A tarihinin rekorunu kıracak.

91 yıl önce Gino Rossetti 36 gol attı, Higuain egale etti

Serie A tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncular Gino Rosetti ve Gonzalo Higuain oldu. 1928-29 sezonunda Torino forması altında 36 golle sezonu kapatan Gino Rossetti'nin 91 yıllık rekoruna sadece 2015-16 sezonunda Napoli forması giyerken Gonzalo Higuain ortak olmuştu. Ciro Immobile, son hafta Napoli deplasmanında en az 2 gol atarsa 36 gollük barajı geçecek

Cristiano Ronaldo'yu geçti gol krallığı yarışında önde

Şampiyon olan Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo bu sezon Serie A'da 31 gol atarken Ciro Immobile son dönemde gösterdiği performansı ile star oyuncuyu geçti. Bu iki oyuncunun ardından 23 golle Lukaku sıralandı

35 gol - Ciro Immobile (Laizo)

31 gol - Cristiano Ronaldo (Juventus)

23 gol - Romelu Lukaku (Inter)

Altın Ayakkabı sıralamasında Lewandowski'yi geçti

Bu sezon Serie A'da 35 gole ulaşan Ciro Immobile böylece harika bir sezon geçiren Bundesliga gol kralı Robert Lewandowski geçmiş oldu. Polonyalı golcü 34 golle Bayern Münih'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu

1-Ciro Immobile (Serie A) / 35 gol x (2.0 katsayı) = 70 puan

2-Robert Lewandowski (Bundesliga) / 34 gol x (2.0 katsayı) = 68 puan

3-Cristiano Ronaldo (Serie A) / 31 gol x (2.0 katsayı) = 62 puan

4-Timo Werner (Bundesliga) / 28 gol x (2.0 katsayı) = 56 puan

5-Lionel Messi (La Liga) / 25 gol x (2.0 katsayı) = 50 puan





Fanatik.com.tr / Tolga Kuru







