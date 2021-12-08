Ciro Immobile, Galatasaray maçında oynayacak mı? Sarri açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu 6. ve son hafta maçında Galatasaray 'ı sahasında ağırlayacak olan Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri, yarın oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçın kendilerini beklediğini dile getiren Sarri, "Yarın çok önemli olacak. Zor bir maç bizi bekliyor. Galatasaray, özellikle deplasmanlarda gol yemeyen, kaybetmeyen bir takım. Zaten grupta henüz mağlubiyetleri yok. Güçlü bir rakip. Ona göre biz de hazırlığımızı yapacağız. Onlara karşı en iyi oyunumuzu oynamamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Ciro Immobile oynayacak mı?

Sakatlığı bulunan takımın yıldız golcüsü Ciro Immobile'nin maçta oynayıp oynamayacağı ile ilgili olarak ise Sarri, "Immobile hafif bir sakatlık geçirdi, kendini hazır hissederse oynayacak." ifadelerinde bulundu.



