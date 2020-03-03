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Çin’den alınan Okçuluk Dünya Kupası’nın 2. ayağı Türkiye’ye verildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Çin’den alınan Okçuluk Dünya Kupası’nın 2. ayağına Antalya ev sahipliği yapacak.

03 Mart 2020, Salı 19:26 Son Güncelleme:
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Çin’den alınan Okçuluk Dünya Kupası’nın 2. ayağı Türkiye’ye verildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonunun organizasyonun Türkiye’de düzenlenmesine karar verdiğini bildirdi.

Topaloğlu, "Koronavirüs nedeniyle Çin’in Şanghay kentinden alınan Dünya Kupası’nın 2. ayağı, 11-17 Mayıs tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek. Polonya ve Slovenya da ev sahipliği için talipti. Dünya Okçuluk Federasyonu, Türkiye’yi tercih etti. Bu tür organizasyonların Türkiye’ye verilmesi bizim güvenirliliğimiz açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Antalya’nın 20-26 Mayıs tarihlerinde 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota veren Avrupa Okçuluk Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacağını hatırlatan Topaloğlu, "Avrupa Şampiyonası öncesi bu ev sahipliği bize avantaj sağlayacak. Antalya’da güzel organizasyonlar düzenleyeceğiz." diye konuştu.

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