Çin-Zambiya maçında tam 8 gol çıktı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Kadınlar Futbol F Grubu maçında Çin ile Zambiya, Miyagi Stadı'na karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını Çin 3-2 önde kapatırken mücadele 4-4 eşitlikle sona erdi.

Çin'in gollerini 6, 22, 23 ve 83'üncü dakikalarda Shuang Wang kaydederken, Zambiya'nın gollerini ise 43, 46 ve 69'uncu dakikalarda Babra Banda, 17'nci dakikada ise Racheal Kundananji kaydetti.

Zambiyalı oyuncu Babra Banda, ülkesinin Hollanda'ya 10-3 kaybettiği maçta hat-trick yaptıktan sonra bu maçta da 3 gol atma başarısı gösterdi. Bu beraberliğin ardından 2'nci maçlar sonunda iki takım da ilk puanını elde etti. (DHA)