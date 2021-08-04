Çin, madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda günün madalya müsabakaları tamamlandı. Oyunlarda 12. günün ardından 32 altın, 22 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 70 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.

ABD, 25 altın, 31 gümüş ve 23 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Japonya 21 altın, 7 gümüş ve 12 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Türkiye, 1 altın, 5 bronz madalyayla genel sıralamada 46’ncılıktan 50. basamağa geriledi.

Tokyo 2020’de 12. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye’nin madalya sayısı şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam

1. Çin 32 22 16 70

2. ABD 25 31 23 79

3. Japonya 21 7 12 40

4. Büyük Britanya 15 18 15 48

5. Avustralya 15 4 17 36

6. Rusya Olimpiyat Komitesi 14 21 18 53

7. Almanya 8 8 16 32

8. Fransa 6 10 9 25

9. İtalya 6 9 15 30

10. Hollanda 6 8 9 23

50. Türkiye 1 - 5 6