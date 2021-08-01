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Çin genel madalya sıralamasında zirvede!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 9. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini bırakmadı. 24 altın, 14 gümüş ve 13 bronz madalyayla zirvede bulunan Çin'in ardından ikinci sırada ABD yer aldı. Tokyo 2020’de şu ana kadar bir altın ve iki bronz madalya alan Türkiye, 40. sırada yer alıyor.

01 Ağustos 2021, Pazar 19:01 Son Güncelleme:
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Çin genel madalya sıralamasında zirvede!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 9. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini bırakmadı. Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda günün madalya müsabakaları tamamlandı. Günün madalya mücadelesinin ardından Çin 24 altın, 14 gümüş ve 13 bronz madalyayla zirvede bulunuyor.

Oyunlarda 20 altın, 23 gümüş ve 16 bronz madalyaya ulaşan ABD ikinci sıraya yükselirken, ev sahibi Japonya ise 17 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalyayla üçüncü sıraya geriledi.

Mete Gazoz ile ilk altın madalyasını alan ve tekvandoda da iki bronz madalyası bulunan Türkiye, 40. sırada yer aldı. Türkiye, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu’nun yarı finale çıkmasıyla boksta iki madalyayı garantilemişti.

Tokyo 2020’de 9. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye’nin madalya sayısı şöyle:

Ülke             Altın  Gümüş  Bronz  Toplam

1. Çin             24   14   13   51

2. ABD             20   23   16   59

3. Japonya           17   5    9    31

4. Avustralya         14   3    14   31

5. Rusya Olmp. K.  12   19   13   44

6. Büyük Britanya   10   10   12   32

7. Fransa           5    10   6    21

8. Güney Kore          5    4    8    17

9. İtalya            4    8    15   27

10. Hollanda          4    7    6    17


40. Türkiye           1    -    2    3

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