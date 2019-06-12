Çin - Türkiye: 3-0

Çin - Türkiye: 3-0

12 Haziran 2019, Çarşamba 17:13
- A +
Çin - Türkiye: 3-0

İSTANBUL,(DHA) - 

SALON: Jiangmen Spor Merkezi
HAKEMLER: Shin Muranaka (Japan), Andrei Zenovich (Rusya)
ÇİN: Xiangyu, Yingying Li, Zhang, Ni, Mingyuan, Di Yao, Li (L) (Zhu, Chunlei, Xia)
TÜRKİYE: Ebrar, Cansu, Zehra, Fatma, Meliha, Kübra, Simge (L) (Şeyma, Buse, Gözde, Yasemin, Fatma, Aylin (L), Aslı)
SETLER: 26-24, 25-19, 25-21
SÜRE: 1 saat 27 dakika (32', 27', 28')

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Çin'de düzenlenen 4'üncü etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında ev sahibi Çin'e konuk oldu. Jiangmen Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede Filenin Sultanları, rakibine 26-24, 25-19 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup oldu ve Milletler Ligi'ndeki 11'inci maçında 2'nci mağlubiyetini aldı. Millilerde Meliha İsmailoğlu 15, Ebrar Karakurt 15 ve Zehra Güneş 10 sayı üretti. 

FOTOĞRAFLI
 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...