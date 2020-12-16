Cimnastikte sıra kadınlarımızda!

Mersin'de düzenlenen 2020 Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda erkek sporcularımız tarihi başarılara imza atmış, 8 madalya kazanmışlardı. Büyüklerde; Ferhat Arıcan bir altın, bir bronz , İbrahim Çolak da bir altın madalyayı boynuna asarken, takım halinde de (Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ümit Şamiloğlu ve Abdelrahman Elgamal) 1 gümüş madalya zaferi yaşamıştık. Gençlerde de; Bora Tarhan iki bronz ve Mert Efe Kılıçer 1 gümüş ve 1 bronzun sahibi olmuştu. Erkekler bizleri bu kadar gururlandırırken şimdi de gözleri kızlarımıza çevirdik...

Pazar günü sona eriyor

Yarın başlayacak ve pazar günü sona erecek olan Artistik Cimnastik Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ülkemiz adına büyüklerde Ece Yağmur Yavuz, Dilara Yurttaş, Cemre Kendirci, Göksu Üçtaş Şanlı ve Bilge Tarhan; gençlerde Derin Tanrıyaşükür, Sevgi Seda Kayışoğlu, Beyza Özen, Bengisu Yıldız ve Kardelen Paryaz madalya arayacak.