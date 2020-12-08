Cimnastikte madalya serisi devam edecek
Fransa (Kadınlar) ve Azerbaycan’ın (Erkekler) organizasyonundan çekildiği Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nı düzenlemek için talip olan Mersin’de, sadece 2 aylık süreçte 21 ülkeden 218 sporcunun katılacağı turnuvanın hazırlıkları tamamlandı.
Erkekler kategorisinde heyecan yarın, kadınlarda ise 17 Aralık'ta başlayacak. Avrupa Şampiyonası’nda Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı’nın 3 çember 2 labut aletinde altın madalya kazandığını hatırlatan Federasyon Başkanı Suat Çelen, "Artistik cimnastik sporcularımız madalyalar almaya devam edecekler" dedi. Türkiye’yi erkeklerde Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal temsil edecek.