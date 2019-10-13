Cimnastikte İbrahim Çolak, Dünya Şampiyonu

Almanya’nın Stuttgart şehrinde devam eden Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Türkiye tarihi bir zafere tanıklık etti. İbrahim Çolak halka aleti finalinde hatasız performansıyla 14.933 puan çıkardı ve tarihi altın madalyaya uzandı.

Kürsüde Mehmetçik’i selamlayan İbrahim Çolak’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefondan arayarak bizzat kutladı.

8 eleme serisi sonrası 14.858 puan alarak finale lider olarak çıkan milli sporcumuz, bu bölümde de şampiyonluk favorisi; Brezilyalı Zanetti, Fransız Said, Yunanlı Petrounias ve İtalyan Lodadio’yi birden fazla rakibini geride bırakarak Dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Tarihteki ilk altın

Bu başarı Türk Cimnastik Tarihi’nde de taşları yerinden oynattı... İbrahim Çolak, Dünya Şampiyonası tarihinde artistik cimnastikte ilk madalya kazanan Türk sporcu unvanını elde ederken aynı zamanda da Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonası düzeyinde cimnastikte ilk şampiyonluk sevinci yaşayan isim oldu

2018’de de yapmıştı

24 yaşındaki milli sporcunun bu başarısı hiç de tesadüf değildi, aksine ‘Madalya geliyor’ sinyalini çoktan vermişti. Başkan Suat Çelen’in göreve gelişiyle birlikte cimnastikte hareketlilik başlamış ve İbrahim Çolak daha önce de iyi olduğu halka aletinde göğsümüzü kabartmıştı.

Antrenör Yılmaz Göktekin tarih yazan sporcuyu omuzlarına aldı.

2017’de Dünya 5.’liği, ‘The Colak’ adıyla Dünya Cimnastik Literatürü’ne giren hareketi ve 2018 Avrupa Şampiyonası’nda gelen tarihi ikincilik... 1 yıl önce halkadaki Avrupa 2.’liğiyle Türk Cimnastik Tarihi’ndeki iyi dereceye imza atan Çolak, çıtayı Dünya Şampiyonası’nda yükseltti, altın madalya ile bizleri gururlandırdı.

Şimdi sıra Ferhat ve Ahmet’te

Avrupa 3.’sü Ferhat Arıcan ile Ahmet Önder bugün TSİ 15. 45’te paralel alet finalinde madalya arayacak.

Hatice Yücel