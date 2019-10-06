Cimnastikte hedef olimpiyatlar

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hayalini gerçeğe dönüştürebilmek için Dünya Şampiyonası’nda bugün en iyi performanslarını sergilemek adına mücadele edecek.

Yarış TSİ 17.30’da başlayacak

Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen şampiyonada Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Mustafa Arca, Yunus Emre Gündoğdu ve Sercan Demir’den oluşan Ay-Yıldızlılar ayrıca Türk cimnastiğinde bir ilki de başarmaya çalışacak. Son 4 yıl içinde önemli tarihi madalyalar kazanan erkek cimnastikçilerimiz bu defa, 80 ülke arasında ilk 12’ye girerek Türkiye Cumhuriyeti tarihinde takım halinde ilk kez olimpiyat kotası almak için mücadele edecek.

Takım müsabakaları bugün TSİ 17.30’da başlayacak.

2018 Avrupa Şampiyonası’nda İbrahim Çolak halkada gümüş madalya, Ferhat Arıcan da 2019 Avrupa Şampiyonası’nda paralelde bronz madalya ile tarihi başarılara ulaşmıştı. Bu süreçte ayrıca birçok sporcumuz Dünya Cimnastik literatürüne birçok hareket eklemeyi başardı.

Kadınlar bireyselde olimpiyat kotası için yarışan Nazlı Savranbaşı 49.799, Göksu Üçtaş Şanlı 49.066 ve Tutya Yılmaz 48.265 puanla dünkü programlarını tamamladı.