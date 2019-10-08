Almanya’da devam eden Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Türkiye, Erkek Milli Takımı’yla hedef belirlediği tarihi takım olimpiyat kotasına çok yaklaşsa da alamadı... Türkiye, ilk 12 ülke arasına girmesi gerektiği takım mücadelesinde 15. sırada kalarak 2020 vizesini alamadı. Buna rağmen bireysel aletlerde gelen 3 olimpiyat kota başarısı şimdiden Türk cimnastiğinde bir ilkin yaşanmasını sağladı.

Olimpiyatta 3 cimnastikçi...

Erkeklerde dün toplam 8 eleme serisi tamamlandı ve bunun sonunda sporcularımız 3 final ve 2 olimpiyat vizesini almayı başardı. Kadınlarda Nazlı Sarvanbaşı’yla birlikte Ferhat Arıcan genel tasnifte, Ahmet Önder de paralelde 2020 Tokyo’ya gitme hakkı kazandı.

Türkiye şimdiden olimpiyat oyunlarında ilk kez cimnastikte 3 sporcuyla yer almayı başardı. Daha önce Türkiye, 2016 Rio Olimpiyatı’nda ilk kez Tutya Yılmaz ve Ferhat Arıcan birlikte yarışmıştı.

Halkada 1, paralelde 2 final

Halka aletinde Avrupa 2.’liği bulunan İbrahim Çolak 14.886 puanla zirvedeki yerini elemelerin sonuna kadar korudu ve lider olarak finallere çıktı. Diğer iki final bileti ise paralel aletinde geldi. Bu branşta Avrupa 3.’lüğü bulunan Ferhat Arıcan (14.933) 5. sıradan, Ahmet Önder de (14.800) 7. sıradan finallere kaldı.

3 sporcumuz da hafta sonu madalya mücadelesi verecek. Ayrıca İbrahim Çolak halkada olimpiyat kotası almak için yarışacak.