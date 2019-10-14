Cimnastikte Ahmet Önder, dünya ikincisi

Almanya’da düzenlenen Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda İbrahim Çolak’ın halka aletindeki Dünya şampiyonluğu, Türkiye’ye büyük bir gurur, aynı zamanda da Türk Cimnastik Tarihi’nde bir milat yaşatmıştı. Çolak’ın başarısı, bu seviyede kazanılmış ilk altın madalyaydı. İşte tam bu tarihi madalyanın üzerine bir zafer daha geldi. Paralel aletinde final başarısı yakalamış; Ferhat Arıcan ile Ahmet Önder dün kürsü için yarıştı.

Ahmet bu kez kürsüde!

Paralele önce; Avrupa Şampiyonası’nda madalyaları kılpayı kaçıran, 2017’de genel tasnifte Dünya 9.’luğu bulunan 23 yaşındaki Ahmet Önder çıktı. Hatasız bir performans sergileyen milli sporcumuz 14.983 puanla ilk sıraya yerleşti. Büyük Britanyalı Fraser gelene kadar da yerini korumayı başaran Ahmet Önder, dünya 2.’liğiyle tarihi sevincimizi iki katına çıkardı. Bu sonuçla Türkiye sadece şampiyonlukla yetinmedi gelen gümüşle, 2019 Dünya Şampiyonası’nı çifte madalyayla kapattı.

Aynı alette final yapan ve paralelde Avrupa 3.’lüğü bulunan Ferhat Arıcan ise, 14,900 puanla kürsünün dışında kalarak, Dünya 5.’liği elde etti.

Tarihi 2 madalya ve 4 kota

Aslında Erkek Milli Takımımız, şampiyonaya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na takım halinde kota alma hedefiyle gitmişti. Maalesef, şampiyonanın başında bu şansımızı özellikle de kulplu beygirdeki beklenen puanların altında kaldığımız için ulaşamadık. Ancak hiç de sürpriz olmayan madalyaları boynumuza takmayı başardık. Sadece tarihi madalyalar değil aynı zamanda olimpiyata 4 kota alarak da bir ilki başardık. Nazlı Savranbaşı, Ferhat Arıcan (Genel tasnif), İbrahim Çolak (Halka) ve Ahmet Önder (Paralel) 2020 olimpiyatına hak kazanırken, Türkiye de ilk kez 4 cimnastikçiyle Tokyo’ya gitmeye hazırlanıyor.

Olimpiyata ilk kez 4 sporcuyla gideceğiz

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na Türkiye ilk kez iki cimnastikçiyle (Ferhat Arıcan, Tutya Yılmaz) gitmeyi başarmıştı. 2019 Dünya Şampiyonası’nın birlikte bu rekor da kırıldı. Türkiye 4 sporcuyla; Nazlı Savranbaşı, Ferhat Arıcan (Genel tasnif), İbrahim Çolak (Halka) ve Ahmet Önder (Paralel) olimpiyat oyunlarına kota aldı. Bu sonuçla Türkiye tarihinde ilk kez, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na 4 cimnastikçiyle katılacak.

16 ülke içinde 4. sıradayız

Atletizmle birlikte sporun ata branşlarından biri olan cimnastikte, Türkiye’nin Dünya Şampiyonası tablosunda 4.sırada yer alması, başarının da en büyük göstergesi...

2019 Dünya Şampiyonası geride kalırken, yaklaşık 80 ülkeden 16’sı madalya tablosuna girebildi. Ve bu 16 ülke arasında Türkiye 1 altın, 1 gümüşle ABD, Rusya ve Büyük Britanya’nın ardından 4.sırada yer aldı.

Hatice Yücel