Cimnastikçilere tarihi karşılama

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya alarak cimnastikte Dünya Şampiyonluğu’na ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, paralel aletinde Dünya ikincisi olan Ahmet Önder ve genel tasnifte olimpiyat kotası almış Ferhat Arıcan, Nazlı Savranbaşı yurda döndü.

4 sporcunun İzmirli olması tüm şehri ayağa kaldırdı ve büyük bir kalabalık tarih yazan cimnastik ekibini Adnan Menderes Havalimanı’nda karşıladı.

‘Bunun devamı gelecek’

Aliağa Helvacı Ortaokulu’nda beden öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Çolak ile beraberindeki Önder, Arıcan ve Savranbaşı’yı İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda aileleri, öğrenciler, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı. Burada kalabalığa hitap eden milli sporcular, yaşadıkları duyguları anlattı.

‘Şehitlerimize, ordumuza...’

İbrahim Çolak, kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, “Bu madalyayı tüm halkımıza, şehitlerimize ve şanlı ordumuza armağan ediyorum. Gerçekten çok büyük bir iş başardık. Bunun devamının geleceğine inanıyorum” diyerek asker selamı verdi.

Gözyaşlarına hakim olamayan İbrahim Çolak’ın babaannesi Sultan Çolak ise torunuyla gurur duyduğunu ifade etti.

Dünya ikincisi olan Ahmet Önder ise “Her şey için teşekkür ederiz, tarihte bir ilki başardık. Hayalimiz gerçek oldu. Türkiyemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Arıcan ve Savranbaşı da çok mutlu olduklarını belirterek, Türk halkına teşekkür etti.

Programa telekonferansla katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti İzmir Milletvekilleri Binali Yıldırım ve Alpay Özalan da milli sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Milli cimnastikçiler daha sonra üstü açık otobüsle şehir turu attı.