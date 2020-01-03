Cimnastikçiler olimpiyat için iddialı

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda gösterdikleri performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, bu önemli organizasyon öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

03 Ocak 2020, Cuma 06:31 Son Güncelleme:
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Cimnastikçiler olimpiyat için iddialı

Paralel aletinde dünya ikincisi Önder, “En iyi seviyede (olimpiyatlara) hazırlanmamız gerekiyor. Ondan önce Avrupa Şampiyonası var. Orada da finalleri ve madalyaları kovalayacağımıza eminim. Avrupa Şampiyonası’nı da başarılı geçersek, olimpiyatlar için çok iddialıyız” ifadelerini kullandı. Dünya şampiyonu Çolak, “Olimpiyatlar daha zor olacaktır. Rakiplerim hemen hemen aynı. Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor” derken Avrupa 3.’sü Arıcan, “2020 en büyük yıl ve kariyerimin zirve noktası olacak” diye konuştu. Kota alan tek kadın sporcu olan 16 yaşındaki Savranbaşı da şunları söyledi: Hedefim olimpiyatlarda çok iyi bir şekilde yarışıp, final yapmak.”

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