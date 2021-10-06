FANATİK BUSİNESS SUMMİT 2021'in konukları arasında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 'Paralel Bar'da 3. olarak ülkemize bronz madalya getirerek Türk cimnastiğinin ilk Olimpiyat madalyasını elde eden Ferhat Arıcan da vardı. Türkiye'nin son yıllarda cimnastikte yüzünü güldüren, bu sporun geniş kitlelere yayılmasında büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Ferhat Arıcan madalyanın önemli olduğunu, ancak bundan daha önemli şeyler olduğunu dile getirdi.

'Sürdürülebilir hale getirmeliyim'

Ferhat, "Biz burada başarı alıyoruz, madalya kazanıyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz ama madalyalardan daha önemli şeyler var. Bir çocuk gördüğümde bana, ’Ferhat ağabey, seni gördüm olimpiyatlarda, ben de cimnastiğe başlayacağım’ diyorsa, bu benim için her şeyden önemli. Ben bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmeliyim, geleceğin aydınlık nesillerine de iletmem gerekiyor. Çok mutluyum bir rol model olduğum için" ifadelerini kullandı.

'2024'te takı olarak Olimpiyat'ta olacağız'

Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, FANATİK BUSİNESS SUMMİT 2021'e katılanlar arasındaydı. Türk cimnastiğinin son yıllardaki yükseliş hikayesini anlatan Göktekin, kısa sürede elde edilen başarılardaki ana faktörleri aktardı. Başkan Suat Çelen'in göreve gelmesinin ardından projeler hazırlandığını ifade eden Antrenör Yılmaz Göktekin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na bireysel olarak en çok katılımı sağlayan ülkenin Türkiye olduğunu, hedeflerinin 2024'te Paris'te yapılacak Olimpiyat'ta takım halinde yer almak olduğunu ifade etti.

'2014'te 41'nci sıradaydık '

Yılmaz Göktekin şunları söyledi: "Suat Çelen göreve başladıktan sonra projeler hazırlandı, hedefler belirlendi. 2014’te takım olarak Çin’de katıldığımız bir turnuva vardı. Ülke sıralamamız 45 civarındaydı. O dönem birkaç sporcuyla katılmak için bir hedef belirledik. 25’inci olduk o turnuvada. İlk 24’e giremedik. Bir hayal kırıklığı oldu bizde. 2018Dünya Şampiyonası’nda ise 15’inci olduk. İlk 12’ye giremedik. Takım olarak değil de bireysel olarak olimpiyatlara en çok kişiyle katılan takım Türkiye oldu. 5 sporcuyla katıldık. Federasyonumuzun projeleri devam ediyor. Ben bu ekibe inanıyorum. 2024’te biz ülkemizi takım olarak temsil edeceğiz."

'Olimpiyat'ın ertelenmesi benim için şans oldu'

2019'daDünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarih yazan İbrahim Çolak da FANATİK BUSİNESS SUMMİT 2021 etkinliğinde konuk oldu. Türk cimnastiğinde çok önemli bir yer edindiği şampiyonluğun üzerinden bir yıl geçmeden sakatlanan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kalan Milli cimnastikçi İbrahim Çolak o süreci anlattı. Olimpiyatlar'ın pandemi nedeniyle bir yıl ertelenmesinin kendisi için şans olduğunu ifade edenÇolak, bu sayede Tokyo'ya hazır olarak gidebildiğini kaydetti.

'7 ay sonra yarışabildim'

İbrahim Çolak süreçle ilgili olarak şunları söyledi: "Dünya Şampiyonası’ndan sonra biceps tendonum koptu ve 5 ay sonra olimpiyatlar vardı. Her şey çok kötü gidiyor diye düşünürken, olimpiyatların bir yıl ertelendiği haberini aldık. Bu benim için çok büyük bir şans oldu. Sonrasında bir operasyon geçirdim ve yoğun çalışmalarım sonucunda 7 ay sonraki Avrupa Şampiyonası’nda yarışabilme şansı yakaladım. Bu gerçekten çok önemliydi benim için. Olimpiyatlarda da tam hazır halde yarışabildim."