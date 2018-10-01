Avrupa Şampiyonası’nda tarihi başarılara imza atan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımımız’dan 25 Ekim’de başlayacak Dünya Şampiyonası öncesi, yine güzel haberler geldi.

Fransa’da tamamlanan Dünya Challenge Kupası serisinin son ayağında finale çıkan 3 sporcumuzdan Ahmet Önder (paralel) bronz madalya kazandı. 6 ayaktan oluşan kupada ayrıca 2018’in şampiyonları da açıklandı.

Halkada Avrupa 2.’si olan İbrahim Çolak, Fransa’da 4.’lükte kalsa da 6 ayaktan 3’ünde 1 altın, 2 gümüş olmak üzere 3 madalya kazanarak 2018’in birincisi oldu.

Türkiye, Dünya Challenge Cup serisinde toplamda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalya kazanmayı başardı.