Cimnastiğin yeni yıldız adayı Nazlı Savranbaşı

Nazlı Savranbaşı... Henüz 16 yaşında. Ancak bu genç yaşına rağmen ülkemizi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda cimnastik branşında temsil edecek olmanın gururunu yaşıyor. Savranbaşı, Rio 2016’da 17 yaşındayken cimnastikte Türkiye adına yarışan Tutya Yılmaz’dan sonra olimpiyatta yarışacak ikinci genç, aynı zamanda bu branşta yarışan üçüncü kadın sporcumuz olacak.





Cimnastiğe henüz 4 yaşındayken amcası, spor eğitimcisi, aynı zamanda eski milli güreşçi Doç.Dr. Ramazan Savranbaşı’nın teşvikiyle İzmir Gaziemir’de bir apartmanın bodrum katında başlayan Nazlı Savranbaşı, bugün yaşadıklarını ‘rüya gibi’ olarak niteledi.

Küçük Nazlı, cimnastiğe başlamasına vesile olan amcası Ramazan Savranbaşı ile...

‘Cimnastiğe oyun olarak başladım’

Cimnastiğe ilk eğitmeni Nurgül Akkuş nezaretinde bir oyun olarak başladığını, ancak daha sonra yarışmalara katıldığını belirten Nazlı Savranbaşı, “İlerleme kaydettikçe Bornova’daki büyük salonda Özgür ve Aysel Gümüşlü hocalarımla cimnastik yapmaya devam ettim. Zamanla okul ve cimnastiği bir arada sürdürerek hayatımı da bir bakıma düzene sokmuş oldum. 15 yaşıma kadar kendi yaş kategorilerimde 60’ın üzerinde madalya kazandım. Son olarak da Dünya Şampiyonası’nda Tokyo 2020 vizesi alarak olimpiyatta ülkemi temsil etme hakkını kazandım. Çok mutluyum, çok gururluyum” dedi!

‘Yaşadıklarım muhteşem bir rüya’

Almanya’nın Stuttgart kentinde yapılan 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’na da değinen Savranbaşı şunları söyledi: “Şampiyonada birlikte yarıştığımız takım arkadaşlarım Göksu Üçtaş Şanlı ve Tutya Yılmaz ablalarımla beraber çok savaştık, mücadele verdik, birlik olduk. Benim için gerçekten çok güzel geçti ve 49.799 puanla kotayı (barajı geçmeyi) almaya hak kazandım. Tarif edilemez duygular içindeyim. Gerçekten inanılmaz bir andı benim için, muhteşem bir rüya gibiydi.”

‘Biz başardıkça cimnastik tanınacak’

Cimnastiğin bir kaç yıl önce Türkiye’de tanınmadığını ifade eden Savranbaşı sözlerini şöyle noktaladı: “Biz başardıkça cimnastik de tanınıyor. Bu konuda da bir misyonu üstlenmiş durumdayız. Amacımız cimnastiği ülkemizin en başarılı branşları arasına sokmak. Buradan üzerimde emeği geçen herkese; başta amcam Ramazan Savranbaşı, hocalarım Nurgül Akkuş, Özgür ve Aysel Gümüşlü, Derya Öner Ağan, Konstantin Hocam, Federasyon Başkanımız Suat Çelen, annem Zeynep, babam Yusuf ve bana yardımcı olan tüm takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”

Hamit Turhan | FANATİK ÖZEL