Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray , sık sık rotasyona gidiyor. Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Gustavo Assunçao ise bu rotasyonda şans bulamayan oyuncular olarak dikkat çekiyor. Sezon başında Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erdikten sonra alınan Aytaç, bu sezon ligde sadece bir maçta görev aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, 6 haftadır 21 kişilik maç kadrosuna dahi giremedi. Ara transferde ayrılmak isteyen Aytaç ile Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor’un ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray’ın transferi yüzünden sezon başında 1.2 milyon Euro ceza ödediği Oğulcan da kadroya giremedi. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 3 maçın sadece 1'inde 11 çıkarken ortalama 26 dakika süre aldı.

Portekiz ekibi Famalicao’dan kiralanan Assunçao da 2 maçta süre alabilirken ara transferde Famalicao’ya dönmesi bekleniyor.