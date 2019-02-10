Orta sahanın en önemli isimlerinden Fernando, kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Sinan Gümüş de aynı sebepten dolayı maç kadrosunda yok. Aslan’ın sağ beki Mariano’nun ise sakatlığı devam ediyor. Brezilyalı futbolcu hem bugün hem de hafta içindeki Benfica karşılaşmasında görev yapamayacak. Sakatlıktan çıkan ve kupadaki Hatay sınavının kadrosunda yer bulan Emre Akbaba da bugün hocasından şans bekleyen isimler arasında. Yeni transfer Kostas Mitroglou ise Diagne’nin cezasının bitmesi nedeniyle maça yedek kulübesinde başlayacak.