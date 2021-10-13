Çılgın Türkler pes etmez

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu‘da Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle rüya gibi bir başlangıç yaptık. Ancak sonrasında işler tamamen tersine döndü. Letonya ve Karadağ önünde 4 puan kaybettik, 6-1'lik Hollanda yenilgisiyle darmadağın olduk. Son darbeyi ise 11 yıldızından eksik olan Norveç'le sahamızda berabere kalarak yedik. İpleri tamamen rakiplerin eline verdik. Letonya deplasmanına çıktığımızda, az olan şansımızı sürdürmenin tek yolu galibiyetti. Ancak 1-0 geriye düştük. Belki oyun olarak da iyi değildik ancak Çılgın Türkler yine geri dönmeyi bildi. 90+9’da Burak'ın penaltı golüyle mesajı verdik: Biz daha son sözümüzü söylemedik!

Takım kenetlendi

Karşılaşmanın ardından oyuncularımızın yaptığı açıklamalar da Dünya Kupası yolunda Play-Off bileti alma konusundaki inancımızı ortaya koydu. Uğurcan Çakır, "Hâlâ şansımız var, sonuna kadar zorlayacağız" dedi. Halil Dervişoğu, "Şansımız var, inşallah devam ederiz" diye konuştu. Merih Demiral'ın, "Maçtan sonra herkes birbirine sarıldı, ağlayanlar oldu. İnşallah hep beraber bunu devam ettirir ve Dünya Kupası'nda oluruz" sözleri, takımdaki duygu yoğunluğunu net şekilde ortaya koydu.

Son düdüğe kadar

Evet, Norveç'ten 2 puan gerideyiz. Evet, Norveç'in bize karşı 5 averajlık üstünlüğü var. Ancak Milli Takımımız'ın da bitmek bilmeyen hırsı ve inancı var. Önümüzdeki ay Cebelitarık'a fark atıp, Karadağ'ı yenip, Vikingler'in Letonya ya da Hollanda karşısında takılmasını bekleyeceğiz. Grupta son düdük çalıncaya kadar her şey olabilir.