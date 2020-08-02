Milli Piyango’nun yeni dönemdeki tüm oyunlarında ikramiye oranları arttı. İkramiye oranları arttı kazanma şansı katlandı. Yenilen heyecanı ve adıyla Çılgın Sayısal Loto ikramiye tutarlarında çok çılgın. 3 Ağustos Pazartesi yapılacak olan çekilişte büyük ikramiye 50 milyon TL. 2 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Süper Loto çekilişinde ikramiye tam 25 Milyon TL. Yine artan ikramiye oranı Sayısal Loto’da da geçerli.

Çılgın Sayısal Loto nasıl ve nereden oynanır?

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz! Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Çılgın Sayısal Loto hangi gün çekiliyor?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Çılgın Sayısal Loto kolon ücreti ne kadar?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler...

Artan İkramiyeler artık çok çılgın

Yeni dönemde Milli Piyango’nun tüm oyunlarında ikramiye oranları arttı kazanma şansı katlandı. Yenilen heyecanı ve adıyla Çılgın Sayısal Loto ikramiye tutarlarında çok çılgın. 3 Ağustos Pazartesi yapılacak olan çekilişte büyük ikramiye 50 milyon TL.



