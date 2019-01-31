Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemini meşgul eden Tottenham Hotspur'un yıldız ismi Georges-Kevin N'Koudou'nun yeni takımı belli oldu.

Monaco kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu sezon sonuna dek kiraladığını duyurdu.

Ligue 1'de küme düşme hattında yer alan Fransız kulübü böylece devre arasında William Vainqueur, Cesc Fabregas, Gelson Martins, Carlos Vinicius, Naldo ve Fode Ballo-Toure'den sonra 6. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler