Çılgın 'Dünya Kupası' projesi

Yeni futbol düzeninde hemen hemen her gün dünyanın farklı bir yerinde futbol maçı izlemek mümkün... Gelirlerin artması adına da kulüpler ve milli takımlar düzeyindeki turnuvalarda farklı düzenlemelere gidiliyor. EURO 2016 ile birlikte Avrupa Şampiyonaları 24 takımla oynanıyor. Katar'daki 2022 Dünya Kupası'ndan sonra ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa gerçekleştireceği 2026 Dünya Kupası'nda takım sayısı 32'den 48'e çıkacak! Bunun üstüne bir de bu organizasyonun 2 yılda bir yapılması için çalışmalara çoktan başlandı bile...

2024'ten itibaren olabilir

FIFA'nın Uluslararası Futbol Gelişim Direktörü görevini üstlenen Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, "Taraftarlar daha çok turnuva maçı, daha az eleme maçı istiyor. 2024'teki Avrupa Şampiyonası'ndan itibaren Dünya Kupası'nı her iki yılda bir düzenlemek için proje üretiyoruz" dedi.

1 ay içinde eleme maçları

Wenger,"Milli takımlar eleme maçları için sadece ekim ayında karşılaşabilir. Bir ay içerisinde oynanacak 7 maç ile eleme aşamasını tamamlayabiliriz. Böylelikle sezon içerisinde milli takımlarda harcanan süreyi 50 günden 28 güne düşürme şansımız olacak" ifadelerini kullandı.