Cihat Arslan: Ümidimi koruyorum

TFF 1. Lig’de 12. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor’a 3-1 yenilen Aydeniz Et Balıkesirspor’un teknik direktörü Cihat Arslan, mücadeleyi değerlendirdi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmaya istedikleri gibi başlamadıklarını söyledi. Üç tane yenilmemesi gereken gol yediklerini ifade eden Arslan, şöyle konuştu: "Maçta hep dönmeye çalışıyoruz, ilk gelen topun da gol olması iyi olmadı. Yediğimiz o kadar kötü gole rağmen reaksiyon göstererek 90. dakikaya kadar mücadele etmeye ve ayakta kalmaya devam ettik. Takımımda reaksiyon var, en önemli şey de bu. Bunun üstüne biz çok kolay bir şekilde takım inşa ederiz. Ümidimi koruyorum, gelecek adına da güvenle bakıyorum. Bu reaksiyon bizim hocalar olarak görmemiz gereken en önemli etkendir. Maçı maalesef futbolcular yönetti, hakem yönetmedi. Otoritenin olması gereken yerde otorite yoktu. Bazı insanların hayatta hep imtihanları olur, bizimki de Suat Arslanboğa ile herhalde. Benim bir türlü yıldızım barışmadı, hoca tarafından hep haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. İnşallah bu son olur."