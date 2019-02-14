Cihat Arslan gidiyor, Mesut Bakkal geliyor

İkinci yarıda oynadığı 4 maçı da kaybederek 17 puanla son sıraya demir atan Akhisarspor’da yönetim, teknik direktör Cihat Arslan’la yollarını ayırma kararı aldı.

Yeşil- Siyahlılar’da 2015-16 sezonunda görev yapıp başarılı bir dönem geçiren, bu sezon 6’ncı hafta sonunda Safet Susic’in yerine takıma dönen Arslan, Sivasspor deplasmanındaki 2-1’lik mağlubiyet sonrası yönetime istenirse ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.

Akhisarspor, Cihat Arslan’la veda kararı sonrası teknik direktör listesinin ilk sırasına Mesut Bakkal’ı aldı. Son olarak geçtiğimiz kasım ayına kadar Süper Lig’de Alanyaspor’u çalıştıran 55 yaşındaki Bakkal’la el sıkışılması gündemde.