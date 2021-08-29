Cihat Arslan: Barış Alper Yılmaz için özel önlem aldık

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan maç öncesi yayıncı kuruluşa şu ifadeleri kullandı:

"Eski camiama geldim. Daha çabuk adapte oldum. Galatasaray hücum geçişini çok iyi yapıp çabuk çoğalan bir takım yapısı var. Kesinlikle ikili savunma oynuyorlar. Neticelendirmede başarılı olamadılar. Tur için tebrik ediyoruz"

'Galatasaray'ı sadece savunma yaparak durduramayız'

"Galatasaray'ı sadece savunma yaparak durduramayız. Bizim de hücum yapmamız gerekiyor. Doğru çıkışlar, doğru geçişler. Savunma geçişlerini de iyi yapmamız lazım. Biz hem Galatasaray'ı durdurmanın peşindeyiz hem de hücum yapmamız gerekiyor.

'Barış Alper iyi bir oyuncu'

"Galatasaray'daki her oyuncu özel oyuncu. Barış Alper iyi bir oyuncu. Biz de onun için özel bir önlem aldık. Asla pes etmek niyetinde değiliz, rakibimize de saygı duyuyoruz. Güzel bir maç için buradayız.