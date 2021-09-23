Cihat Arslan: 5-6 tane pozisyonumuz var

1-0 geri oldukları anlarda 5-6 net gol fırsatından yararlanamadıklarını ifade eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Üzüntülü bir akşam oldu bizim için. Bilhassa ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonlardan oynadığımız futbolun karşılığını alamadığımız için üzgünüm. Rakip öne geçti bizim hatamız adına kötü gol yedik, taçtan gol yedik. Bu bizim için sorgulanması gereken bir durum. Sonradan oyunun sonucunu değiştirmek için çok çaba sarf etti oyuncularım. O yüzden onlara teşekkür ediyorum. Topun canı yok diyoruz ama bazen istediği yere giriyor, bazen de girmiyor. Bu akşam öyle bir akşam yaşadık. 1-0’dan sonra 5-6 çok net pozisyon var. Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Umut Bozok ve Tarkan Serbest ile kaçırdık, herkesle kaçırdık. Ondan sonra da kırılma yaşıyorsunuz. Sonra kötü bir gole mağlup olduk, üzüntülüyüm. Çabamızın karşılığını oyunun karşılığını alamadığımız için ama bu oyun direnci inanç bizi mutlu etti" diye konuştu.