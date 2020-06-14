Cihan Amasyalı, basketbol hayatını sürdürdüğü ekiplerde adından sıkça söz ettiriyor. Tecrübesiyle genç oyunculara abilik yapan Cihan'ın profesyonel basketbol kariyerine vermesinin ardından da bu camiada kalacağı gelen haberler arasında. Ülkerspor altyapısından yetişen ve uzun yıllardır profesyonel kariyerini sürdüren Cihan'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Cihan Amasyalı kimdir? Cihan Amasyalı kaç yaşında, nereli? Yılların eskitemediği isim hakkında detaylar haberimizde.

Cihan Amasyalı kimdir?

1983 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Cihan Amasyalı, basketbola dönemin en gözde takımlarından olan Ülkerspor'da başladı. Altyapıda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Amasyalı, yıldız ve genç takımlarda şampiyonluklar yaşadı. Guard pozisyonunda oynayan tecrübeli oyuncu, Ülkerspor'un ardından Darüşşafaka, TED Ankara Koleji, Tekelspor, Erdemirspor, Bahçeşehir Üniversitesi, 1881 Düzce Belediye, Melikşah Üniversitesi, Samsunspor, TTNet Beykoz, Torku Konyaspor'da forma giydi. Şu sıralar Kocaeli BŞB Kağıtspor'da görev alan Cihan, 1.96 boyunda ve 86 KG ağırlığında.